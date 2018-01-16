Fetö'den Gözaltına Alınan 2 Öğretmene Adli Kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 1'i kadın 2 öğretmen çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce örgütün öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 25 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanların arasında bulunan öğretmenler C.A. ile Ş.A. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A. ve Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer öğretmenlerin ise KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN