Fetö'den Gözaltına Alınan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)
2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif Ö. ve Kadir H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif Ö. ve Kadir H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.