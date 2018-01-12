Fetö'den Gözaltına Alınan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)

Fetö'den Gözaltına Alınan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif Ö. ve Kadir H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'den Gözaltına Alınan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif Ö. ve Kadir H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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