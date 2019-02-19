FETÖ'den gözaltına alınan 13 kişi adliyeye çıkarıldı

KAYSERİ - Türkiye genelinde 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığı sınavına yönelik olarak yapılan operasyonda Kayseri'de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Türkiye genelinde 76 ilde FETÖ'ye yönelik başlatılan ve 2010 Komiser Yardımcılığı sınavına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü dün emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarılmış, 5'i tutuklanmıştı.

Bugün de işlemleri tamamlanan 13 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA