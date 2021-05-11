FETÖ'den cezası olan firari hükümlü tutuklandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan U.A., Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özkul