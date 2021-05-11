FETÖ'den cezası olan firari hükümlü tutuklandı
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FETÖ'den cezası olan firari hükümlü tutuklandı

FETÖ'den cezası olan firari hükümlü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan U.A., Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özkul

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