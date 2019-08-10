FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı

FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı

ELAZIĞ'da FETÖ'den aranan A.D. (44), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

10.08.2019 13:55
FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı
ELAZIĞ'da FETÖ'den aranan A.D. (44), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri karakol önünde oluşturduğu kontrol noktasında şüphe üzerine A.D.'yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde A.D.'nin 5 yıl kesinlemiş hapis cezası cezası ile Elazığ'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.,tutuklandı. 


- Andırınkahramanmaraş
Kaynak: DHA
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