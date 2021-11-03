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FETÖ'den aranan zanlıyı polis gardırobun içinde yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ'den aranan zanlıyı polis gardırobun içinde yakaladı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı zanlı, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı yatak odasındaki gardırobun içinde yakalandı.

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı zanlı, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı yatak odasındaki gardırobun içinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kessinleşmiş hükmü olan Üzeyir Karabağ'ın Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde olduğu tespit edildi. Eve baskın düzenleyen polis şahsı yatak odasındaki gardırop da saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın aynı zamanda örgütün haber leşme programı olan ByLock kullanıcısı da olduğu belirtilirken, zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

(Gökten Ceylan-İHA)

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