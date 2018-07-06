Fetö'den Aranan Üsteğmen Samsun'da Yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında aranan ve meslekten ihraç edilen bir üsteğmen gözaltına alındı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski üsteğmen M.A, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen M.A.'nın daha sonra Bitlis'e gönderileceği öğrenildi. - SAMSUN