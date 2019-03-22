Fetö'den Aranan Üniversite Öğrencisi Muş'ta Yakalandı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan üniversite öğrencisi, Muş'ta gözaltına alındı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan üniversite öğrencisi, Muş'ta gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandığı iddiasıyla aranan Özlem B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, adresi belirlenen şüpheliyi Muş'ta yakaladı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Özlem B, işlemlerinin ardından Samsun'a getirildi.
Kaynak: AA