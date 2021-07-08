FETÖ'DEN ARANAN TUĞGENERAL BURSA'DA YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'DEN ARANAN TUĞGENERAL BURSA'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç tuğgeneral S.A. saklandığı evde yakalandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç tuğgeneral S.A. saklandığı evde yakalandı.

FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç tuğgeneral S.A.'nın Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler S.A.'yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

FETÖ'DEN ARANAN TUĞGENERAL BURSA'DA YAKALANDI
FETÖ'DEN ARANAN TUĞGENERAL BURSA'DA YAKALANDI
FETÖ'DEN ARANAN TUĞGENERAL BURSA'DA YAKALANDI
FETÖ'DEN ARANAN TUĞGENERAL BURSA'DA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı
FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, paraya kendisi için isteyen şahıstan arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, paraya kendisi için isteyen şahıstan arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Vahap Seçer Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'DEN ARANAN TUĞGENERAL BURSA'DA YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 21:15:50. #1.15#

title