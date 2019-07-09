FETÖ'den aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi bir kişi jandarmanın yol kontrolünde otobüste yakalandı.
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi bir kişi jandarmanın yol kontrolünde otobüste yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 saat esasıyla yol kontrollerini sürdürüyor.
Köşen köyü yakınlarındaki denetimde kontrol edilen yolculardan birinin FETÖ'den arandığı belirlendi.
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Kaynak: AA
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