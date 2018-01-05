Fetö'den Aranan Şüpheli Noterde Yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli Gaziantep'te yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli Gaziantep'te yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ö'nün merkez Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir noterde işlem yaptırdığını tespit etti.
Notere operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Ali Ö'nün, işlemlerinden sonra Van'a gönderileceği öğrenildi.
Şüphelinin Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirtildi.