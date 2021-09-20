FETÖ'den aranan şüpheli, kayıt dışı aşı yaptırmak isterken yakalandı - Haberler
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FETÖ'den aranan şüpheli, kayıt dışı aşı yaptırmak isterken yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
FETÖ'den aranan şüpheli, kayıt dışı aşı yaptırmak isterken yakalandı

İstanbul'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan şüpheli, Sağlık Bakanlığı sistemine kayıt olmadan aşı yaptırmak isterken yakalandı.

İstanbul'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan şüpheli, Sağlık Bakanlığı sistemine kayıt olmadan aşı yaptırmak isterken yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu ve devam eden soruşturmalardan 3 yıldır aranma kaydı bulunduğu belirlenen Z.Y. isimli kadının, Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ. Ş.'ye kayıt dışı biçimde aşı yaptıracağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler iki şüpheliyi Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı yapılacağı sırada gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, İ.Ş, isimli kadının geçen ay FETÖ şüphelisi Z.Y'ye usulsüz biçimde aşı yaptırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Y. FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Usulsüz aşı yapılmasına ilişkin şüpheli Z.Y'ye "Suça azmettirmek", İ. Ş'ye ise "Suçluyu kayırma" suçlarından adli işlem yapıldığı da öğrenildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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