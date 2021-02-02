FETÖ'den aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı
02.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:42
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesince FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı verilen I.G.D'nin, Ankara'dan Muğla'ya seyahat ettiğini belirledi.
Sivrihisar girişinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan I.G.D, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Zanlının, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar