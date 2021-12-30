FETÖ'den aranan şüpheli Ankara'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'den aranan şüpheli Ankara'da yakalandı

FETÖ'den aranan şüpheli Ankara'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan şahıs, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANKARA (İHA) - Terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan şahıs, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.S.'nin (52) Polatlı ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.S. tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title