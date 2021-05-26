FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

Malatya'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan şahıs yakalandı.

Malatya'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı görevlilerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahsın yakalanmasıyla ilgili operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucu, şahıs Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı