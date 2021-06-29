FETÖ'den aranan şahıs trafik uygulamasında yakalandı
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FETÖ'den aranan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

FETÖ'den aranan şahıs trafik uygulamasında yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polisin trafik uygulamasında yakalandı.

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polisin trafik uygulamasında yakalandı.

Denizli Ağır Ceza İlamat Masası'nın yakalama emri ile hakkında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat G. İsimli şahıs Afyonkarahisar'da Bölge Trafik ekiplerince yapılan uygulamada yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine teslim edilen şahıs infaz işlemleri için T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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