FETÖ'den aranan şahıs Tokat'ta yakalandı
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FETÖ'den aranan şahıs Tokat'ta yakalandı

Tokat'ta FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahıs, Çamlıbel beldesinde yakalandı.

05.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:38
FETÖ'den aranan şahıs Tokat'ta yakalandı

Tokat'ta FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahıs, Çamlıbel beldesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıbel beldesinde devriye görevi esnasında şüphelenilen S.A.V.'nin yapılan incelemede Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemleri sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İHA
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