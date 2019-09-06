FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu

FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir şahıs, emniyete teslim oldu.

06.09.2019 14:59
FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir şahıs, emniyete teslim oldu.


Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan K.S. isimli bir kişi, geçtiğimiz gün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki soruşturmasının ardından savcılığa sevk edilen K.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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