Fetö'den Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

Fetö'den Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir kişi Samsun’da yakalandı.

Fetö'den Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir kişi Samsun'da yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çorum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığı öğrenilen A.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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