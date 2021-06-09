FETÖ'den aranan şahıs saklandığı evde yakalandı

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs Suruç ilçesi kırsalında saklandığı evde yakalandı.

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs Suruç ilçesi kırsalında saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş cezası bulunan Y.K. isimli şahsın Suruç ilçesi kırsalındaki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kırsal Boztepe Mahallesi Yolcular Sokak'taki eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı saklandığı yerde yakaladı. Jandarma komutanlığına götürülen şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı