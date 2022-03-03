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FETÖ'den aranan şahıs polis operasyonu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'den aranan şahıs polis operasyonu ile yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan, Emel Z. isimli şahıs yapılan takip sonrası Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan, şahsın ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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