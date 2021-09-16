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FETÖ'den aranan şahıs otelde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ'den aranan şahıs otelde yakalandı

Antalya mahkemesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi Samsun'da kaldığı otel odasında yakalandı.

Antalya mahkemesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi Samsun'da kaldığı otel odasında yakalandı.

Yargılandığı Antalya mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan İ.T. Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri tarafından kaldığı otel odasında gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İ.T., TEM polisi tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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