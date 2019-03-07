Fetö'den Aranan Şahıs Bedelli Askerlik İçin Gittiği İlde Yakalandı

Fetö'den Aranan Şahıs Bedelli Askerlik İçin Gittiği İlde Yakalandı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişi, bedeli askerlik için gittiği ilde yakalandı.

Fetö'den Aranan Şahıs Bedelli Askerlik İçin Gittiği İlde Yakalandı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişi, bedeli askerlik için gittiği ilde yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tarih Bölümü mezunu S.G., bedeli askerlik için gittiği Edirne'de yakalandı. Gözaltına alınarak Samsun'a getirilen S.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece gözaltı süresi uzatılan S.G., sorgulanmak üzere tekrar Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.