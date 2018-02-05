Fetö'den Aranan Şahıs Bahçede Fındık Fidanı Dikerken Yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında aranan bir kişi jandarma tarafından bahçede fındık fidanı dikerken yakalandı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsımında hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan 58 yaşındaki H.A., uzun süredir polis ve jandarma ekipleri tarafından aranırken, bir ihbar sonucu Samsun'un İlkadım ilçesi Güngendağ Mahallesi'nde bahçede fındık fidanı dikerken İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN