FETÖ'den aranan öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)
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FETÖ'den aranan öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)

03.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:21
FETÖ'den aranan öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)

TUTUKLANDIZonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan F.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan F.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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