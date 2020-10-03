FETÖ'den aranan öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)
03.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:21
TUTUKLANDIZonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan F.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan F.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN