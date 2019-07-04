FETÖ'den aranan karı koca yakalandı

Niğde'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan çift polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ağrı'nın Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan A.B ve H.B çiftinin Niğde'de olabileceği bilgisi üzerine Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. KOM ekipleri, aranan çifti düzenlediği operasyon ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından çiftin Ankara'ya götürüleceği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA