FETÖ'den aranan karı-koca Niğde'de yakalandı

NİĞDE'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan karı-koca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ağrı'nın Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan A.B. ve H.B. çiftinin Niğde'de olabileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan çiftin emniyetteki işlemlerinden sonra Ankara'ya götürüleceği bildirildi.

Kaynak: DHA

- Niğde