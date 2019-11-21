FETÖ'den aranan kadın teslim oldu
Haberler » 3. Sayfa » FETÖ'den aranan kadın teslim oldu - Haber

FETÖ'den aranan kadın teslim oldu

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle polis tarafından aranan bir kadın teslim oldu.

21.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:33
FETÖ'den aranan kadın teslim oldu

'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle polis tarafından aranan bir kadın teslim oldu.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen S.B. adlı kadın teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan S.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:14 Yıkamaya getirilen otomobilin motorundan 3 yavru kedi çıktı
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
18:13 Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı
18:11 Öldürdüğü arkadaşının cesediyle bekçilerden kaçan zanlı kamerada
18:11 Bolu'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
18:07 Şartlı tahliye olan şahıs havaya ateş açınca yeniden tutuklandı
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
10:39 Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü