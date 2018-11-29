Fetö'den Aranan Kadın Samsun'da Yakalandı

Fetö'den Aranan Kadın Samsun'da Yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1 kadın, Samsun’da jandarma tarafından yakalandı.

Fetö'den Aranan Kadın Samsun'da Yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1 kadın, Samsun'da jandarma tarafından yakalandı.

Tekirdağ 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan A.Ö. adlı kadın, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Atakum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalanan A.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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