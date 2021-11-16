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FETÖ'den aranan firari hakim yakalandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
FETÖ'den aranan firari hakim yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında firari hakimin izine ulaştı.

Kurulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, firari hakim Şahin'in saklandığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Eski hakim Şahin'in 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olarak arandığı, kayıtsız adreslerde saklandığı, neredeyse hiç evinden dışarı çıkmadığı, çıktığı zamanlarda ise kılık değiştirdiği belirlendi.

Zanlının saklandığı adreste arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız silah ve dijital materyallere el koydu. Örgütün haber leşme programı Bylock kullanıcısı hakimin örgütsel birçok mesajlaşma yaptığı da tespit edildi.

Kumpas davalarının hakim ve savcılarıyla ByLock üzerinden görüşmeleri olan, mahrem imam Levent Özgüzel ile yine ByLock üzerinden irtibatlı olduğu belirlenen firari hakiminin işlemleri sürüyor.

FETÖ'den aranan firari hakim yakalandı

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