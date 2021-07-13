FETÖ'den aranan firari eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'den aranan firari eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan firari eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde görevli polis ekiplerince durumundan şüphelenilen eski 2. sınıf emniyet müdürü olan Bayram B.'nin GBT sorgulamamasında Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütün üye olma suçundan 5 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi. Yakalanan firari şüpheli Bayram B., Cumhuriyet Savcısının talimatlarına istinaden Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Eski 2. sınıf emniyet müdürü Bayram B., Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanma talebi ile Asliye Hukuk Mahkemesine sevk edildikten sonra adli makamlarca tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesi'ne getirildi
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesi'ne getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Levent Yüksel Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Fatih Terim Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'den aranan firari eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 18:27:00. #1.16#

title