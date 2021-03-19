FETÖ'den aranan 'ev abisi' Adana'da yakalandı
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FETÖ'den aranan 'ev abisi' Adana'da yakalandı

19.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:48
FETÖ'den aranan 'ev abisi' Adana'da yakalandı

ADANA'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan Mehmet D., polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan Mehmet D., polis ekiplerince yakalandı. Mehmet D.'nin, ByLock kullanıcısı olduğu ve üniversitede okuduğu dönemde 'Eğmen' kod adıyla 'ev ağabeyliği' yaptığı öne belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Hatay Ağır Ceza Mahkemeleri'nce hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı bulunan Mehmet D.'nin, kentte olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda Mehmet D.'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Mehmet D.'nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullanıcısı olduğu, örgüt ele başı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Mehmet D.'nin, Malatya'da üniversite eğitimi gördüğü dönemde 'Eğmen' kod adını kullanarak 'ev ağabeyliği' yaptığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


FETÖ'den aranan 'ev abisi' Adana'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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