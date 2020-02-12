FETÖ'den aranan eski polis yakalandı

12.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:12

NİĞDE'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski polis B.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan, meslekten ihraç polis memuru B.A.'nın Niğde'de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, merkeze bağlı Edikli kasabasında bir eve yaptığı operasyonda B.A.'yı yakaladı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A tutuklanarak, Niğde E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA