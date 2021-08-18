FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı
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FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı

FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandıANKARA'da polis ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan firari eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı

ANKARA'da polis ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan firari eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde kurulan özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan firari eski Danıştay üyesi hakim Hasan Hüseyin Y.'nin Etimesgut ilçesindeki kayıtsız bir evde saklandığını tespit etti. Hasan Hüseyin Y. polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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