FETÖ'den aranan dernek başkanı ile eşi, gaygubet evinde yakalandı
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FETÖ'den aranan dernek başkanı ile eşi, gaygubet evinde yakalandı

04.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:56
FETÖ'den aranan dernek başkanı ile eşi, gaygubet evinde yakalandı

ANKARA'da, FETÖ üyeliğinden aranan örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin Başkanı Emin Erener ile eşi Nesrin Erener, saklandıkları lüks villada yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'da, FETÖ üyeliğinden aranan örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin Başkanı Emin Erener ile eşi Nesrin Erener, saklandıkları lüks villada yakalanarak gözaltına alındı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Özel ekibin yaptığı çalışmada, Ankara 16'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan açılan dava kapsamında 5 yıldır aranan Emir Erener'in izine ulaşıldı. Örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı olan Emin Erener ile eşi Nesrin Erener'in, Çankaya ilçesindeki Beytepe mahallesinde bulunan 'gaygubet' evinde saklandığı tespit edildi. Kameralarla izlenen villa tipi eve yapılan operasyonda, Emin Erener ile eşi Nesrin Erener, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise altın kaplamalı ruhsatsız silah ele geçirildi. Nesrin Erener'in de 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde açılan 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan açılan dava kapsamında arandığı belirlendi. Emin Erener'in örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, kapatılan Zaman Gazetesi'nin ortaklarından Alaattin Kaya ile İmaj Dış Ticaret şirketinin ortağı olduğu tespit edildi.  

 


FETÖ'den aranan dernek başkanı ile eşi, gaygubet evinde yakalandı
FETÖ'den aranan dernek başkanı ile eşi, gaygubet evinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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