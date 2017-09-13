Fetö'den Aranan BDDK Eski Başkan Yardımcısının Eşi ve Çocukları Yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde jandarmanın, MİT ve Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle yaptığı operasyonda, sürat teknesiyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8'i Türk 6'sı organizatör 14 kişi yakalandı. Yakalananlardan F.C. ve iki çocuğun, FETÖ'den aranan BDDK eski Başkan Yardımcısı O.C.'nin eşi ve çocukları olduğu öğrenildi.



Bazı kişilerin Çeşme'nin Ildırı Mahallesi'nden, Yunan adalarına kaçmaya çalışacağı bilgisini alan MİT, durumu jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgede önlem alan jandarma, 'Aşık 1' adlı sürat teknesiyle Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 4'ü çocuk 8 Türk ile 6 organizatörü yakaladı. Yakalananlar arasında, FETÖ'den aranan BDDK eski Başkan Yardımcısı O.C.'nin eşi F.C. ve 2 çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.



Diğer Türk vatandaşlarının da yine haklarında FETÖ soruşturmalarında işlem yapılan kişiler olduğu belirtildi. - İzmir