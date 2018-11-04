Fetö'den Aranan Başpolis ile Eşi Tutuklandı

– BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve Düzce'de yakalanan iki kişinin Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in akrabası olduğu öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan başpolis Özcan K. ve eşi Yeliz K.'nin yakalanması için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte operasyon düzenledi. Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda firari durumdaki Özcan K. ve eşi ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifadelerinin ardından Bolu'da adliyeye çıkartılan firari başpolis ile eşi tutuklandı.

Tutuklanana iki kişiden Yeliz K'nın Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in yeğeni olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Yeliz K'nın yine eski belediye başkanı Mehmet Keleş tarafından Fen İşleri Müdürü yapılan ve yine yeğeni olan Ferit Girgin'in kız kardeşi, başpolis Özcan K'nın ise eniştesi olduğu öğrenildi. - Zce