Son Dakika | FETÖ'den aranan asker yakalandı
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Son Dakika | FETÖ'den aranan asker yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: FETÖ'den aranan asker yakalandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan astsubay, polis tarafından yakalandı.

FETÖ'den aranan asker yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan astsubay, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kısa süre önce araması bulunan astsubay A.O.Ç.'yi sıkı titiz araştırma ve takip sonucu saklandığı evde yakaladı. TSK'da astsubay rütbesinde bulunan ve hakkında görevden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.

Son Dakika | FETÖ'den aranan asker yakalandı
Son Dakika | FETÖ'den aranan asker yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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