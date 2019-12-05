05.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:19

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayında düzenlenen 22 operasyonda 30 şüpheliyi yakaladı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında daha önceden işlem yapılan ve firari olan 2 şahıs da aynı operasyon çerçevesinde yakalanarak adli makamlara çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.



Isparta Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı konularda suç teşkil eden olaylarla ilgili çalışma başlattı. Kasım ayında düzenlenen 22 operasyonla 30 şüpheliyi yakalayan ekipler, şahıslara 5607 SKM, 6136 SKM, TCK 158, TCK 197 ve TCK 204. maddeleri gereğince haklarında adli işlem yaptı. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 56 adet fişek, 31 şişe kaçak içki, 7 bin 400 dal boş makaron, çok sayıda kaçak gıda ve temizlik maddesi (makarna, peynir, pirinç, şeker, çay, cips, maraş otu, şampuan vb.) gibi malzemeler ele geçirildi.



Aranan 3 şahıs tutuklandı



Operasyonlarda ayrıca, 5607 SKM suçundan adli makamlarca aranan ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs ile 5607 SKM suçundan aranan toplam 3 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FETÖ'den aranan 2 firari tutuklandı



FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında daha önceden işlem yapılan ve firari olan 2 şahıs da aynı operasyon çerçevesinde yakalanarak adli makamlara çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.



Diğer yandan, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 2 şahsı da yakalayan ekipler, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranan 1 şahıs da ekiplerce yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA