Fetö'den Ankara Polisi Tarafından Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı.
AFRİN HAREKATI'NDA 38. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Fetö'den Ankara Polisi Tarafından Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan emekli mali müşavir Samsun’da yakalandı.

Fetö'den Ankara Polisi Tarafından Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan emekli mali müşavir Samsun'da yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan ve Ankara polis tarafından aranan emekli mali müşavir C.K.'yı bu sabah Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen C.K.'nin Ankara'ya götürüleceği öğrenildi. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.