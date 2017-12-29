Fetö'den Adliyeye Sevk Edilen Öğretmene Adli Kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı gerekçesiyle meslekten ihraç olan kadın öğretmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen bayan öğretmen L.A. (37) Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan L.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren L.A. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN