Fetö'den Adliyeye Sevk Edilen Komiser Adli Kontrol Şartıyla Serbest
Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilerak İstanbul’da yakalanıp Samsun’da adliyeye sevk edilen komiser çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilerak İstanbul'da yakalanıp Samsun'da adliyeye sevk edilen komiser çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Komiser Y.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak Samsun'a getirildi. Samsun'da görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenilen Y.S.'nin örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı ileri sürüldü. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan Y.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.S., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN