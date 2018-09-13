FETÖ'den Adliyeye Sevk Edilen Kadına Adli Kontrol
Samsun'da polis ekiplerinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalanarak Samsun'a getirilen şüpheli kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da polis ekiplerinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalanarak Samsun'a getirilen şüpheli kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen Tuğba H. isimli Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunu genç kadını İstanbul'da yakaladı. Samsun'a getirilen Tuğba H., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Tuğba H., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
YORUMLAR