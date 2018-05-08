Fetö'den Adliyeye Sevk Edilen Kadına Adli Kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen bir kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle polis olan kocası meslekten ihraç edilen ev hanımı Ayşe K.'yi (41) gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Ayşe K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ayşe K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN