Fetö'den Adliyeye Sevk Edilen Kadına Adli Kontrol

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan bir kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Cuma sabahı Samsun il merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek, olayla ilgili 21 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 21 kişiden H.A. (24) adlı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 20 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN