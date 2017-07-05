Fetö'den Adliyeye Sevk Edilen 4 Kişiden 2'si Tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun ve Trabzon'da örgüte ait kamu kurumlarından ihraç edilenler, kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplamda 18 kişiye yönelik, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran'da operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü Samsun Adliyesine sevk edildi.



Hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden Mehmet Y. ve Cengiz T. adındaki iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN