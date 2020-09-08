FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında
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FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındığı ileri sürelen bir astsubay gözaltına alındı.

FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında
08.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:02

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındığı ileri sürelen bir astsubay gözaltına alındı.

Ediniline bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında hakkında yakalama kararı çıkartılan Astsubay H.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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