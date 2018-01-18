Fetö'den 9 Öğretmene 1.5 Yıl İla 7.5 Yıl Arasında Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 4'ü tutuklu 34 öğretmenin yargılandığı davada, 9 öğretmen 1.5 yıl ile 7.5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, 25 öğretmen ise beraat etti.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde öğretmen olarak görev yaparken meslekten ihraç edilip haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 34 öğretmenin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün saat 14.00'da başlayan davanın son duruşması saat 18.30'da sona erdi. Mahkeme, tutuklu yargılanan öğretmenlerden Serhat S.'yi 7 yıl 6 ay, Emin Ç. ve Akif T.'yi 6 yıl 9'ar ay, Mehmet U.'yu 6 yıl 3 ay ve Lütfi K.'yi ise 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan öğretmenlerden Halis D., Emre Y. ve Zafer Y.T. "örgüte bilerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılırken, Uğur Ö. ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan yararlanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. 25 öğretmen ise beraat etti. Tutuklu sanıklardan Emre Yaylacı, Lütfi Karasakal ve Mehmet Akif Topçuoğlu'nun tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi. - SAMSUN