FETÖ'den 8 yıl 9 ay ceza alan baklavacı Faruk Güllü tahliye edildi

12.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:46

Ünlü baklavacı Faruk Güllü, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, Güllü'nün tutuklu kaldığı süreyi ve sağlık durumunu gözönüne alarak tahliyesine karar verdi.



FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında dosyası ayrılan baklavacı iş adamı Faruk Güllü'nün yargılandığı dava dosyası karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerine başlayan duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Güllü'nün örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşın beyanda bulunan sanık Güllü, 42 aydan beri tutuklu olduğunu kaydederek tahliyesine karar verilmesini istedi. Sanık Güllü, kayyuma devredilen şirketlerinin de kendisine devredilmesini istedi.



Güllü'nün ardından beyanda bulunan avukatları da, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.



Beyanların tamamlanmasının ardından hükmünü açıklayacağını kaydeden, mahkeme heyeti sanık Güllü'ye son sözünü sordu. Sanık Güllü, son sözünde "Avukat arkadaşlarımız bütün detayları anlattı. Böyle uzun mütalaa geleceğini bilmediğimiz için kısa bir şekilde savunma yaptım. 42 aydır tutuklu olduğumu göze alarak güzel bir karar vermenizi istiyorum. Şirketlerim kayyumla yönetiliyor, ben hemen şirketlerimi bana devredin demiyorum. Şirketlerimi kayyumla yöneteyim ki batmasın" dedi.



Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sanık Güllü'yü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Güllü'nün tutuklu kaldığı süreyi ve sağlık durumunu gözönüne alarak tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık Güllü hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.



Mahkeme, sanık Faruk Güllü'nün soruşturma aşamasında el koyulan mal varlığı üstündeki tedbirin, hüküm kesinleştiğinde, mal varlığının suçtan elde edildiğine dair dosya kapsamında yeterli somut delil bulunmadığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi.



Heyet, soruşturma aşamasında sanık Güllü'nün sahibi olduğu şirketlere TMSF'nin kayyum atanması ilişkin suçun sanığın ortaklığındaki şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde işlenmekte olduğuna dair yeterli delil olmadığından sahibi olduğu şirketlere kayyum atanması kararlarının kaldırılmasına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA