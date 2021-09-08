FETÖ'den 7 yıl 1 ay hapis cezası alan şahıs tutuklandı

Samsun'da yargılandığı mahkemece Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi cezasının kesinleşmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da yargılandığı mahkemece Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi cezasının kesinleşmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan L.K.'nin (43) cezasının kesinleşmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Havza ilçesinin Medrese Mahallesi'nde yakalanan L.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı