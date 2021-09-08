FETÖ'den 7 yıl 1 ay hapis cezası alan şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'den 7 yıl 1 ay hapis cezası alan şahıs tutuklandı

FETÖ'den 7 yıl 1 ay hapis cezası alan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da yargılandığı mahkemece Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi cezasının kesinleşmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da yargılandığı mahkemece Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi cezasının kesinleşmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan L.K.'nin (43) cezasının kesinleşmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Havza ilçesinin Medrese Mahallesi'nde yakalanan L.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Ferhan Şensoy Melisa Şenolsun
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
FETÖ'den 7 yıl 1 ay hapis cezası alan şahıs tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:07:10. #1.14#

title